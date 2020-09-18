السلطات العراقية تؤكد إغلاق الحدود أمام الزائرين الإيرانيين

أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الجمعة، التزامها بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإغلاق الحدود أمام الزائرين الأجانب.

وجاء في بيان للهيئة: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين، ونحن نؤكد إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين، والأجانب على حد سواء، بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء".

وشددت الهيئة على ضرورة: "الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيرانية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر عليهم السفر جواً)، وخلاف ذلك كله فإن منافذنا مغلقة بالكامل".

وأضافت، أنها "قامت بتعزيز الواقع الأمني كإجراء وقائي لمنع أي خرق".

المصدر: RT