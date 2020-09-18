سوريا تجدد دعمها لرئيس بيلاروس وتنتقد التدخل في شؤون البلاد

جددت سوريا دعمها للرئيس البيلاروسي المنتخب، ألكسندر لوكاشينكو، وثقتها بخيارات الشعب البيلاروسي وبحكمة وقدرة قيادته السياسية وحكومته.

وانتقدت سوريا في بيان أدلى به المندوب الدائم لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسام الدين آلا، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في بيلاروس، انتقدت "استغلال المجلس في الضغط السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد سيادتها واستقرارها".

ودعت سوريا إلى التوقف عن زج المجلس في الحملات السياسية الموجهة ضد الحكومات الشرعية المنتخبة.

وشجب السفير حسام الدين آلا محاولات الاتحاد الأوروبي استغلال مجلس حقوق الإنسان للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس وتقديم الدعم المباشر لأحد الأطراف السياسية فيها، باعتباره انتهاكا فظا للقانون الدولي ولدور وولاية هذا المجلس، واستمرارا للمعايير المزدوجة في مواقفه.

وحذر من دور جلسات المجلس المسيسة والتلاعب الإجرائي الذي تشهده في التحريض على القلاقل والعنف في بيلاروس، وفي تقويض جهود الحكومة البيلاروسية لاستعادة الاستقرار والانسجام الاجتماعي من خلال المبادرات السياسية التي أعلنت عنها.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في وقت سابق عن وقوف سوريا إلى جانب بيلاروس في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتضامنها مع الرئيس المنتخب ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: سانا