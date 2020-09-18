الوكالة الوطنية للإعلام: نقل جثة لبناني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مسقط رأسه في جبيل

نقل الصليب الأحمر الدولي جثمان اللبناني ضاهر الياس الحداد من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر معبر رأس الناقورة إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، نقل الصليب الأحمر الدولي بعد ظهر أمس الخميس جثمان اللبناني ضاهر الياس الحداد من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر معبر رأس الناقورة ليتسلمها الصليب الأحمر اللبناني وينقلها الى مسقط رأسه في بلدة يارون قضاء بنت جبيل.



وكان ضاهر دخل الأراضي المحتلة في العام 2000 مع الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وتوفي هناك نتيجة مرض عضال.

المصدر: وكالات