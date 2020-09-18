لبنان يفتح حدوده للسوريين وغيرهم بشروط .. تعرف عليها!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها ستسمح بدخول السوريين والعرب والأجانب عبر معابرها الحدودية، ضمن شروط معينة.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن، نشر عبر حسابها في "تويتر"، أنها "ستسمح بدخول العرب والأجانب والسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للأحكام المرعية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من معبري "العبودية" و"المصنع"، على أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لتحليل كورونا صادرة عن مختبرات معتمدة لدى وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة".

وأضاف البيان:" وأن يكون بحوزتهم تأمين صحي يغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا لمدة الإقامة في لبنان، على أن يعاد إجراء فحص PCR لهم على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة، ويلتزمون بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام في مكان إقامتهم، على أن يعيدوا إجراء الفحص فور انتهاء مدة الحجر".

أما فيما يخصّ الراغبين منهم البقاء في لبنان أقل من 48 ساعة، الإكتفاء بحيازتهم فحص PCR (تحليل كورونا) من سوريا مدته تقل عن 96 ساعة.

ولفت البيان إلى أن السوريين عبر معبري العبودية والمصنع الراغبين بمراجعة السفارات الأجنبية العاملة في لبنان يجب أن تكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته 96 ساعة ومنحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى۔

وأوضح البيان أن السوريين، عبر معبرَي العبودية والمصنع، وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصرا بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته 96 ساعة ومنحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصی.

أما بالنسية للراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وازرة الصحة السورية مدته تقل عن 96 ساعة من تاريخ السفر.

المصدر: الأمن العام اللبناني