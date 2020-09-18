وفاة عالم الاجتماع الجزائري عبد المجيد مرداسي

توفي عالم الاجتماع والمؤرخ الجزائري، عبد المجيد مرداسي، مساء الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب مصدر من أسرته، عن عمر ناهز 75 عاما.

يعتبر البروفيسور في جامعة قسنطينة، بشمال شرق الجزائر، عبد المجيد مرداسي، من أنشط الباحثين في مجالي التاريخ وعلم الاجتماع وأبرزهم في البلاد، وذلك بالتزامن مع تدريسه في جامعات جزائرية أخرى وإلقائه محاضرات في عدة جامعات فرنسية، وعلى رأسها جامعة السوربون في باريس.

كان مرداسي، الذي ينحدر من أسرة قسنطينية حضرية عريقة، حائزا على شهادة دكتوراه دولة في علم الاجتماع وشهادة جامعية أخرى في التاريخ، وهو ما ساعده على إنجاز بحوث ودراسات ممتازة عن تاريخ مدينته قسنطينة، وعن الحركة الوطنية في الجزائر وتاريخ وسوسيولوجيا موسيقى "المالوف"، وهو تراث غنائي/موسيقي موروث عن مدينة إشبيلية منذ الحقبة الأندلسية.

من بين مؤلفاته المنشورة باللغة الفرنسية كتاب "قاموس الموسيقات والموسيقيين في قسنطينة"، و"الوظيفة الرئاسية في الجزائر".

ويعرف الراحل، الذي ستُشيّع جنازته اليوم الجمعة بمسقط رأسه قسنطينة، بمساهماته بمقالات في مجال تخصصه في مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل عبد المجيد مرداسي هو والد وزيرة الثقافة السابقة، مريم مرداسي.

المصدر: "روسيا اليوم"/.وكالة الأنباء الجزائرية.