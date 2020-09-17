مصر.. مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في زفة عروسين

لقي مواطن وزوجته وابنتهما وابنهما مصرعهم، فيما أصيبت طفلتهما، في حادث تصادم على طريق الزقازيق – ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا، ما أسفر عن مصرع مواطن وزوجته وابنتهما وابنهما، وإصابة طفلتهما عمرها 3 سنوات، بكسور.

ونُقلت الطفلة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT