أسماء الأسد تستقبل المتفوقين بشهادة التعليم الثانوي لعام 2020

استقبلت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، الطلاب الحاصلين على المراتب الأولى في التعليم الثانوي على مستوى سوريا للعام 2020.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية فيديو لاستقبال أسماء الأسد للطلاب المتفوقين مع مقتطفات مما قالته أثناء اللقاء، حيث أكدت: "لا الحرب ولا السرطان ولا الكورونا ولا الظروف إلي عم نعيشا كان رح يمنع هذا الاستقبال".

السيدة #أسماء_الأسد تستقبل اليوم الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في فروع شهادة #التعليم_الثانوي المختلفة على مستوى #سورية للعام 2020، وأهاليهم.. pic.twitter.com/f7sw2pdvAJ — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) September 17, 2020

واختتمت عقيلة الأسد بالقول: "بلدنا بحاجة ألكن أكثر من أي وقت مضى، وهذا التميز إلي حققتوه مصدر فخر إلنا".

وأشارت الرئاسة السورية، إلى أن اللقاء تم في العاصمة دمشق، وحضره 14 طالبا وطالبة من المتفوقين.

المصدر: RT