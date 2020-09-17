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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل
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مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي تيموثي لاندركينغ
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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، إن واشنطن تعتقد أن بإمكانها إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل، وأن الدوحة لها سجل في التعامل مع تل أبيب.

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ونقلت وسائل إعلام قطرية عن لاندركينغ قوله: "نأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وكان لاندركينغ قال في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس إن بلاده تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الأطلسي، وهي مكانة تسمح للدول بالاستفادة من مزايا في مجال التجارة العسكرية والتنسيق الأمني.

ووقعت الإمارات وإسرائيل الثلاثاء الماضي، اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني

المصدر: وكالات

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