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النيابة المصرية تقرر تسليم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لجدتها بعد حبسهما

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النيابة المصرية تقرر تسليم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لجدتها بعد حبسهما
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أمرت النيابة العامة المصرية بتسليم الطفلة إيلين نجلة اليوتيوبر أحمد وزينب، لجدتها من والدها مع أخذ التعهد من الجدة بحسن رعايتها.

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وصدر القرار عقب حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الطفلة اقتصاديا وتعريضها للخطر، بعد بلاغ مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدي الطفلة إيلين المدعوين أحمد وزينب، لاستغلال الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصور تضمن تخويف طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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