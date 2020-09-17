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الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية كبيرة للقضاء على الزراعات المخدرة

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية كبيرة للقضاء على الزراعات المخدرة
Sputnik
الجيش المصري
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أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء خلال شهر سبتمبر الجاري، على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، في السهول والجيوب الجبلية في سيناء.

وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طنا من البانجو الجاف، و530 كيلوغراما من بذور البانجو، و1155 كيلوغراما من بذور الخشخاش، و12 طنا من بودرة البانجو و80 طنا من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط 175 كيلوغراما من بودرة الحشيش المخدر و203 فرش حشيش، و43 كيلوغراما من الحشيش المصنع والمفروم.

وتابعت القوات المسلحة المصرية أنه تم ضبط جهازي وزن المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم في أعمال التنقل بين المهربين.

المصدر: RT

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