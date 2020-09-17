بعد جدل واسع.. صحيفة إسرائيلية تعدل تصريح سفير واشنطن عن إمكانية "تعيين" دحلان خليفة لعباس

عدلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تصريحات نسبتها للسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن دعم واشنطن "تعيين" القيادي الفلسطيني محمد دحلان في منصب الرئيس الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت الصحيفة عن فريدمان قوله، ردا على سؤال عن إمكانية "تعيين" دحلان المقيم في الإمارات رئيسا فلسطينيا جديدا ومدى صحة التقارير عن دعم واشنطن لهذه الخطة: "نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".

وعلى خلفية جدل واسع وموجة غضب استدعها هذا التصريح لدى الفلسطينيين، عدّلت الصحيفة هذا الكلام ليصبح: "لا نفكر في ذلك ولا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".

ولم توضح الصحيفة ما إذا كان تعديل الخبر نتيجة لارتكاب خطأ في الكلام المنسوب إلى فريدمان أو بطلب من السفير.

المصدر: RT