السفير التركي: وجهنا دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة تركيا

أعلن السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الخميس، أن بلاده وجهت دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لزيارة تركيا.

وجاءت تصريحات يلدز خلال زيارته لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

وأكد الأعرجي بحسب بيان لمكتبه، أن "حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات بين العراق وتركيا وتطويرها في جميع المجالات".

وأضاف أن "البلدين تربطهما المصالح المشتركة وكذلك المصالح الاقتصادية المتبادلة، وعلينا أن ننمي هذه العلاقات فيما يخدم بلدينا".

وأشار الأعرجي الى أن "مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع، ونتمنى أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم".

من جهته قال السفير التركي، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف، ونحن وجهنا دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة تركيا".

المصدر: RT