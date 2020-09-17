دحلان يرد على تصريح سفير واشنطن لدى إسرائيل عن إمكانية "تعيينه" خليفة لعباس

ندد القيادي الفلسطيني محمد دحلان بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بشأن إمكانية "تعيينه" لمنصب الرئيس الفلسطيني.

ووصف دحلان المقيم في الإمارات في بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك"، تصريح فريدمان الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس بأنه "لا يزيد عن كونه تكتيكا مخادعا هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية".

من لاينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الإستقلال الوطني وأنا محمد دحلان كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة الى تجديد... Posted by ‎Mohammad Dahlan محمد دحلان‎ on Thursday, September 17, 2020

وتابع: "أتمنى من الجميع أن لا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معا لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها، فلا شيء يستحق الصراع حوله داخليا، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوبا لتحرير وطننا وشعبنا العظيم".

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وشدد دحلان على أن "من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني"، مبديا إيمانه التام بأن "فلسطين بحاجة ماسة الى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات كافة".

ولفت القيادي المنشق عن "فتح" إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تنظيم "انتخابات وطنية شاملة وشفافة"، مضيفا:"لم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا".

ونقلت "يسرائيل هيوم" في وقت سابق من اليوم عن فريدمان قوله في حوار معها، ردا على سؤال عن إمكانية "تعيين" دحلان خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقارير عن دعم الولايات المتحدة لهذه الخطة: "نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".

المصدر: RT