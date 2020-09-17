 
مباشر
عاجل
لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون

العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ شمالي بغداد
جندي عراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or9g

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".

وأضافت: "كما تم العثور أيضا على قذائف RBG7 ضد الدروع عدد/3 وصاروخ نوع كاتيوشا عدد/2 وهي من مخلفات (تنظيم) داعش الإرهابي".

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا