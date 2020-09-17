العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".

وأضافت: "كما تم العثور أيضا على قذائف RBG7 ضد الدروع عدد/3 وصاروخ نوع كاتيوشا عدد/2 وهي من مخلفات (تنظيم) داعش الإرهابي".

المصدر: RT