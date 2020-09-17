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شاهد.. لحظة وصول المصريين المحررين من ليبيا

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة وصول المصريين المحررين من ليبيا
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للحظة وصول العمال المصريين، الذين تم تحريرهم في ليبيا، إلى ديوان عام محافظة مطروح.

شاهد.. لحظة وصول المصريين المحررين من ليبيا
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المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا
المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا

وجاء تحرير هؤلاء العمال بالتنسيق بين السلطات الأمنية الليبية والأجهزة المعنية المصرية، في إطار حماية المواطنين المصريين في الخارج.

وكانت المخابرات العامة المصرية قد أعلنت تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين سبق وتم اختطافهم في الأراضي الليبية.

شاهد.. لحظة وصول المصريين المحررين من ليبيا

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية قالت المخابرات المصرية في بيان لها: "في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم للبلاد".

وكانت المخابرات المصرية قد تمكنت في الأونة الأخيرة من تحرير عدد كبير من المصريين المختطفين في ليبيا، أخرهم تحرير المصريين الذين تم اختطافهم في مدينة ترهونة الليبية، وعودتهم بسرعة إلى البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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