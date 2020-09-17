مراسلتنا: إطلاق رصاص على 3 فلسطينيين في سيارة بمنطقة وادي النار شمال بيت لحم

أفادت مراسلتنا اليوم الخميس، بإطلاق النار على 3 فلسطينيين كانوا بسيارة في منطقة وادي النار شمال بيت لحم بالضفة الغربية.

بدورها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن شابا وفتاتين لقوا مصرعهما، اليوم الخميس، بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين في واد النار شمال شرق بيت لحم.

ونقلت عن مصادر محلية أن أربعة أشخاص مجهولين، كانوا يستلقون سيارة غير قانونية أوقفوا مركبة وفتحوا النيران عليها، ما أدى إلى وفاة شاب وفتاتين.

يتبع..