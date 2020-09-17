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موريتانيا ترسل وحدة من الجيش إلى إفريقيا الوسطى

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موريتانيا ترسل وحدة من الجيش إلى إفريقيا الوسطى
AFP Byline / Source / Credit
القوات المسلحة الموريتانية - أرشيف
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أرسلت موريتانيا، اليوم الخميس٬ أول وحدة من كتيبة حفظ السلام الخامسة التابعة للجيش الموريتاني إلى جمهورية وسط إفريقيا، للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

وتعتبر الوحدة البالغ تعدادها 96 فردا٬ أول فوج من كتيبة حفظ السلام الخامسة، البالغ عدد أفرادها 450 عنصرا من الجيش الوطني، والتي سيكتمل وصولها تباعا إلى عاصمة جمهورية وسط إفريقيا "بانغي" خلال الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية اللواء محمد فال امعييف٬ إن "هذه الدفعة تتمتع بكل المعنويات، كما أعطيت لها كل التعليمات للقيام بمهامها على أحسن ما يرام وتمثيل موريتانيا أحسن تمثيل".

وأضاف، أن "القوات المسلحة الموريتانية، تعودت على هذا النوع من العمليات وتتمتع بسمعة جيدة".

وساهمت موريتانيا في قوات حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا، التي تشهد اضطرابات أمنية، بعدد من الوحدات من مختلف التشكيلات العسكرية من الجيش والدرك والحرس الوطني.

المصدر: "صحراء ميديا"

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