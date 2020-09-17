 
مباشر
عاجل
"حزب الله": الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومة

تركيا توقف 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

تركيا توقف 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم
الأناضول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or79

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية أوقفت 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش".

وذكرت الوكالة أن "قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، أوقفت 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "عملية الاعتقال جاءت خلال مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، اليوم الخميس".

وأشارت الوكالة التركية إلى أن "قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين".

 

المصدر: الأناضول + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا