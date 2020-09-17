تركيا توقف 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش"

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية أوقفت 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش".

وذكرت الوكالة أن "قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، أوقفت 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "عملية الاعتقال جاءت خلال مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، اليوم الخميس".

وأشارت الوكالة التركية إلى أن "قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين".

المصدر: الأناضول + RT