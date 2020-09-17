مصر.. الخرباوي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين يكشف ما وجده في غرفتهم السرية

كشف ثروت الخرباوي، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، وجود 99 غرفة مفتوحة للجميع داخل جماعة الإخوان، ولكن هناك غرفة واحدة مغلقة لا يجرؤ أحد أن يدخلها.

وأكد الخرباوي وفقا لموقع "الدستور" المصري: "لكني في يوم من الأيام دخلتها وتناولت ما بها بالبحث والتدقيق والمراجعة، واكتشفت كوارث".

وقال الخرباوي: "مذكرات حسن البنا "الدعوة والداعية" كذّب فيها، ومن ذلك حديثه عن شركة قناة السويس، وأنه أخذ أموالا من مدير الشركة لتأسيس الجماعة، واكتشفت أن الأموال التي حصل عليها للصرف على أنشطة التنظيم الإرهابي كانت من المحفل الماسوني في باريس".

وأضاف الخرباوي: "صورة البنا عندي كانت تمسها القداسة إلى حد كبير، ثم انهارت هذه الصورة بمجرد كشف كذبه وأنه تابع للمخابرات البريطانية ويأخذ توجيهات بناء على أوامرها، وأن تأسيس الجماعة من أصله كان بهدف شق الصف الوطني، ضمن أهداف الاحتلال البريطاني وأهمها التفرقة".

وأكد الخرباوي أن جماعة الإخوان لها الدور الأكبر في تأسيس الإرهاب والحركات المسلحة، حيث تأسست جماعة التكفير والهجرة الإرهابية بدعم من قياداتها، وكذلك كان لها دور في تأسيس حركة حماس في فلسطين لشق الصف الفلسطيني، وكذلك تنظيم القاعدة، منوها بأنه وجد أنه من العار أن يظل في الخطأ نفسه وقرر ترك الجماعة.

المصدر: الدستور