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لبنان.. خطف في وضح النهار وتحت تهديد السلاح

أخبار العالم العربي

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تناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر خطف شخص من أمام محله لتحويل الأموال في ساحة شتورا في وضح النهار.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة الاختطاف، حيث أقدم شخص مُقنع على النزول من سيارة نوع " Jeep"، وقام بتوجيه السلاح الى رأس الشخص المختطف وإجباره على الصعود الى السيارة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية  أنه "حتى الساعة لم يتم أي اتصال بين الخاطفين وعائلة المختطف، وقد أدت هذه العملية إلى خلق جو من الاحتقان، ولا سيما أنها تمت في وضح النهار، حيث عمدت عائلة الصراف المختطف والمنطقة على قطع طريق شتوره، بالقرب من مركز مديرية الجمارك وطريق سعد نايل - تعلبايا، احتجاجا على عمليات الخطف المستمرة وعمليات السلب والسطو".

المصدر: ليبانون ديبايت

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