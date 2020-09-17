السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 178

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرية العراقيب للمرة الـ 178.

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وقال أحد سكان العراقيب، عزيز الطوري، إن السلطات الإسرائيلية تعمق معاناتهم وتواصل هدم خيامهم، وهذه المرة، كما في عدة مرات سابقة، تركتهم في العراء دون مأوى، غير آبهة بأحوال الطقس الحار، ووباء كورونا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

كما تلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة وسجن الشيخ صياح الطوري، واعتقال نجليه، سيف وعزيز، إضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير المرخص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

المصدر: وفا