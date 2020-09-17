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الإمارات تؤكد التزاماتها طويلة الأمد للشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

الإمارات تؤكد التزاماتها طويلة الأمد للشعب الفلسطيني
Reuters
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أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد التزام بلاده طويل الأمد والمستمر للشعب الفلسطيني، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء بالكونغرس، أمس الأربعاء.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية للسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال وقف عمليات الضم، والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

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كما جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الوزير الإماراتي عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونغرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مشددا على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر للشعب الفلسطيني.

كما أكد على أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية المستمرة منذ عقود والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ظلت لأكثر من عقد أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط.

المصدر: وام

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