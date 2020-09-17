الداخلية المصرية تنفى القبض على سوريين بمدينة 6 أكتوبر

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة الأنباء، التي تحدثت عن اعتقال عدد من الأشخاص الحاملين للجنسية السورية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول إلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم، عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

المصدر: RT