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الداخلية المصرية تنفى القبض على سوريين بمدينة 6 أكتوبر

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الداخلية المصرية تنفى القبض على سوريين بمدينة 6 أكتوبر
Reuters
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نفت وزارة الداخلية المصرية صحة الأنباء، التي تحدثت عن اعتقال عدد من الأشخاص الحاملين للجنسية السورية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول إلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم، عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

المصدر: RT

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