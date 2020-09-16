"مصر للطيران" تحدد الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى السعودية

حددت شركة مصر للطيران، الفئات المسموح لها بالسفر إلى السعودية في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.

ونص بيان صدر عن الشركة، أنه "تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل وزيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية".

ونوه البيان، بـ"ضرورة تقديم المسافرين ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية".

وأشار، إلى أن "هذا التعميم طبق اعتبارا من الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر".

توجه مصر للطيران عناية السادة عملائها أنه في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح... Опубликовано EGYPTAIR Вторник, 15 сентября 2020 г.

المصدر: "مصر للطيران – فيسبوك"