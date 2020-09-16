مصر.. الافراج عن فتاة ضبطها الأمن برفقة ابن الرئيس المتوفى محمد مرسي بتهمة الدعارة
AP KHALED DESOUKI
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ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية نقلا عن مصدر أمني بأنه تم الإفراج عن الفتاة التي كانت بصحبة نجل ابن الرئيس المتوفى محمد مرسي والذى توفى هو أيضا قبل عام.
وذكرت وقتها مصادر أمنية أنه أخذ جرعة مخدرة ولم تعلق أسرته على ذلك.
وتم الإفراج عن ر. ع. ش. ع (30 عاما) من قسم شرطة الهرم عقب تنفيذها حكما صادرا ضدها بالحبس لمدة عام بتهمة الدعارة.
واعترفت المذكورة قبل الحكم عليها بأنها كانت برفقة نجل محمد مرسي لممارسة الجنس مقابل مادي داخل سيارته العام الماضي.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT