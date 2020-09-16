بالصور.. المطاعم السودانية تتحول إلى وجبة "زمني الصعب" مع ارتفاع سعر الفول

توجهت مطاعم شعبية كثيرة في السودان عقب ارتفاع سعر وجبة الفول إلى 200 جنيه في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل كلفة أطلق عليها تسمية "زمني الصعب".

ومكونات الوجبة البديلة عبارة عن بليلة عدس تقطع عليها شرائح البصل ويضاف لها الزيت والشمار الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز.

ويباع الطلب بنحو 60 جنيها تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.

وشهد السودان في الفترة الأخيرة ارتفاعا وصف بـ"الجنوني" لأسعار معظم السلع لاسيما الفول.

المصدر: صحيفة "السوداني"