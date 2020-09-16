عضو المجلس الرئاسي الليبي: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بأي شخص مهما كان منصبه

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق محمد عماري، أن "الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بأي شخص مهما كان منصبه".

وأضاف عماري في تصريح مصور بمناسبة "يوم الشهيد": "لن نسمح بتوظيف تضحيات الشهداء في الصراعات السياسية والأطماع الفئوية".

وتابع: "ما مرت به بلادنا في السنوات الماضية ومنذ الإطاحة بحكم الفرد، وحتى العدوان على طرابلس، يثبت أن هناك من يتعمد حرمان الشعب الليبي من استقرار البلاد، سواء بافتعال الأزمات أو استعمال القوة أو المناورات والصفقات السياسية".

وأضاف: "من حق الشعب الليبي أن ينتخب مجلس نواب جديد، يكون سلطة تشريعية تتوحد بها مؤسسات الدولة وفق القانون، كي ننتهي من مرحلة تنازع الشرعية".

وأشار عماري إلى أن "هذا سيؤدي إلى تشكيل حكومة واحدة موحدة تمنح الثقة من مجلس النواب الجديد".

وقال: "سنسير بهذه الشرعية مهما كانت التبدلات في المواقف ولن نقبل بالقفز على تضحيات شهدائنا الذين لم يخرجوا من أجل أشخاص بل من أجل الدولة. نحن ملزمون في هذا الوقت الحرج بايجاد قيادة وطنية بعيدة عن الفساد تحقق مطالب الشعب، وملتزمة بمبادئ الثورة".

المصدر: "وكالات"