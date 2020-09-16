السعودية.. النيابة تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام

حذرت النيابة العامة في السعودية من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وشددت، على أن "كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية".

وجاء تحذير النيابة العامة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لإزالته، موضحا أن "الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية".

وأوضح المتحدث حينها، أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وكشفت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه "لا يملك صكا للمبنى"، وأن "هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام".

المصدر: "وكالات سعودية"