السفير الفرنسي في لبنان يلتقي مسؤولا من حزب الله

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه التقى مسؤولا في حزب الله، وبحث معه موقف الثنائي الشيعي من تشكيل الحكومة في لبنان.

إقرأ المزيد

وذكرت قناة "LBCI" أن "لقاء حصل بين مسؤول العلاقات الدولية في "​حزب الله​" ​عمار الموسوي​، والسفير الفرنسي ​لدى بيروت برونو فوشيه​، تبلغ خلاله فوشيه موقف ​الثنائي الشيعي​ من الحكومة​​​​".​​​

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت اليوم الأربعاء، أن الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان.

وأعربت الرئاسة الفرنسية عن أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية