ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في حفل توقيع اتفاقات التطبيع بالبيت الأبيض

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء صور لملكة جمال العراق سارة عيدان، قالت إنها التقطت خلال توقيع اتفاقات التطبيع في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

وذكرت المصادر، أن "عيدان التقطت عددا من الصور مع شخصيات كان أبرزها رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".

I had to take this photo with Mossad Chief Yossi Cohen to give those claiming I’m “Mossad Agent” something to support their claim 😂 pic.twitter.com/LNVVROT8Yx — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) September 15, 2020



من جهتها، نشرت عيدان عددا من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وذيلتها بعبارات التأييد للاتفاقات.





First time I met @giladerdan1 was in Germany 2 years ago, where I gave a speech urging Arab countries to make peace with Israel, here we are today in DC watching vision come true! #AbrahamAccordspic.twitter.com/V0bRikekES — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) September 15, 2020

المصدر: "وسائل إعلام + تويتر سارة عيدان"