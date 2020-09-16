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ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في حفل توقيع اتفاقات التطبيع بالبيت الأبيض

أخبار العالم العربي

ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في حفل توقيع اتفاقات التطبيع بالبيت الأبيض
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ملكة جمال العراق سارة عيدان في البيت الأبيض
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء صور لملكة جمال العراق سارة عيدان، قالت إنها التقطت خلال توقيع اتفاقات التطبيع في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

وذكرت المصادر، أن "عيدان التقطت عددا من الصور مع شخصيات كان أبرزها رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".


من جهتها، نشرت عيدان عددا من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وذيلتها بعبارات التأييد للاتفاقات.

المصدر: "وسائل إعلام + تويتر سارة عيدان"

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