الحكم على المتهم الثاني في جريمة قتل عائلة دوابشة بـ3.5 سنوات

قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم الأربعاء بالسجن 3.5 سنة للمدان الثاني في جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية عام 2015.

وأدين المدعو والذي رمز إليه بالحرف "أ"، والذي كان قاصرا لدى ارتكاب الجريمة الإرهابية، بالتآمر على إضرام النار من دوافع عنصرية، والعضوية في تنظيم إرهابي إلى جانب ثلاث إدانات بارتكاب اعتداءات بحق الفلسطينيين.

وسيقبع المدان في السجن 10 أشهر فقط، بعد احتسابه فترة وجوده في السجن منذ 32 شهرا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسيون أمير محامي المدان قوله، إنه "أصيب بخيبة أمل بسبب العقوبة المفروضة".

واعترف المتهم في إطار صفقة مع النيابة بالتآمر على إضرام النار في بيت عائلة دوابشة بدافع عنصري، والضلوع في عدة جرائم عنصرية أخرى، شملت إحراق وتدمير أملاك الفلسطينيين.

وحكم الاثنين الماضي بالسجن ثلاثة مؤبدات على المتهم الرئيسي في الجريمة عميرام بن أوليئيل، الذي أدين بقتل أفراد عائلة دوابشة، و20 عاما على جريمتي محاولة القتل، وإضرام النار، كما فرضت عليه غرامة بمبلغ 358 ألف شيكل غرامة عن كل ضحية.

المصدر: "عرب 48"