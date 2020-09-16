علي بن الحسين يعلق على مشهد حفل توقيع اتفاقات التطبيع في البيت الأبيض

علق الأمير الأردني علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني على إحدى الصور التي تظهر ممثلي الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاقات "أبراهام" في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وأعاد الأمير الأردني نشر صورة نشرها دانيال سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات ومدير وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقها بالكلمات التالية: "تهاني… أحب الأقنعة والتباعد الاجتماعي، يا له من تصرف مسؤول بشكل لا يصدق"، في إشارة ساخرة على ما يبدو من ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف الزياني، على شرفة البيت الأبيض بلا كمامات.

Congrats, love the face masks and the social distancing. How incredibly responsible — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 16, 2020

يذكر أن الأمير علي بن الحسين سبق أن أثار جدلا واسعا على إثر تغريدة نشرها في وقت سابق على حسابه الموثق في "تويتر"، وشارك فيها مقالا يهاجم تطبيع الإمارات مع إسرائيل.

ويشغل الأمير علي منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم. وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء.

المصدر: وسائل إعلام عربية