السيسي يطلق اسم رئيس الوزراء الياباني المستقيل على مرحلة جديدة من جامعة مصرية يابانية

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اسم شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وقال السيسي: "أرجو تحياتي وتقديري للشعب الياباني ورئيس الوزراء الياباني تصل له، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "أهنئ رئيس وزراء اليابان الجديد وأتطلع لاستمرار التعاون في مجالات التعاون المختلفة معه المرحلة المقبلة".

وافتتح الرئيس المصري الجامعة المصرية اليابانية حيث تعتمد فلسفتها على "استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية".

وتضم 3 كليات، هي: "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية. أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة. وأخيرا "كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات"، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية