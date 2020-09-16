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المجمع الفقهي في العراق يستنكر التطبيع مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

المجمع الفقهي في العراق يستنكر التطبيع مع إسرائيل
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استنكر المجمع الفقهي العراقي "أعلى مؤسسة دينية سنية"، اليوم الأربعاء، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال في بيان صحفي، إن "الغرض من هذا التطبيع هو إعطاء الأمة مكانة طبيعية بين الشعوب الرافضة له فالمصلحة فيه للعدو وليست لنا، وتغليب مصلحة العدو على مصلحة المسلمين".

وأضاف البيان، "لا يصح الاستدلال بصلح النبي مع يهود خيبر على جواز التطبيع لأن يهود خيبر لم يكونوا محتلين لديار المسلمين ولامشردين لهم، بل صاروا من رعاية دولة الإسلام بدخولهم في عقد الذمة".


المصدر: RT

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