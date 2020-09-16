القبض على 10 "إرهابيين" شاركوا بعمليات ضد القوات العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 10 "إرهابيين" في محافظة نينوى شاركوا بعمليات ضد القوات العراقية.

وقالت في بيان صحفي، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى ألقت القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الإرهابيين عملوا في ما يسمى ديوان الجند وولاية دجلة وولاية نينوى وعسكر في جيش دابق تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأشارت الوكالة إلى أنهم "اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي بالفترات الماضية".

المصدر: RT