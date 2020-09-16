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عبد الله بن زايد يعرض بفيديو إيجابيات معاهدة السلام مع إسرائيل على المنطقة

أخبار العالم العربي

عبد الله بن زايد يعرض بفيديو إيجابيات معاهدة السلام مع إسرائيل على المنطقة
AFP
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نشر موقع مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على "تويتر" مقطع فيديو للوزير عبد الله بن زايد تحدث فيه باللغة الإنجليزية عن إيجابيات معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل.

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وتضمن مقطع الفيدو كلمة لرئيس الدبلوماسية الإماراتية يقول فيها: "فخورين بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام"، أُتبع بوصف يقول إن عبد الله بن زايد آل نهيان، يسلط في هذه الكلمة الضوء على "الأثر الإيجابي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على المنطقة".

المصدر: تويتر

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