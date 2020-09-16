بعد توقيع اتفاق التطبيع.. نتنياهو: أعود إلى إسرائيل وعلى عاتقي 3 مهام

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الإسرائيليين سيلمسون قريبا نتائج توقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين، وإنه عائد الآن إلى تل أبيب وعلى عاتقة 3 مهام.

وقال قبيل إقلاع طائرته من واشنطن إلى إسرائيل:

"ننهي للتو زيارة تاريخية إلى واشنطن حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين. سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعا جدا ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال. كل من حضر المراسم أدرك بأننا حققنا تحولا استراتيجيا لصالح دولة إسرائيل ولصالح السلام.

أعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي تلقى ثلاث مهام. الأولى هي مكافحة فيروس كورونا. الثانية هي مكافحة الإرهاب والثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام.

ووصف نتنياهو بالإرهابيين من أطلق صواريخ على إسرائيل تزامنا مع توقيع الاتفاقيتين في واشنطن قائلا: "لا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال هذه المراسم التاريخية بالذات".

وأضاف أنهم يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.

سنضرب كل هؤلاء الذين يمدون يدهم للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل هؤلاء الذين يمدون يدهم لصنع السلام معنا".

المصدر:RT