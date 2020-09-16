 
مباشر

عريقات: الهدف من التطبيع خلق "ناتو عربي إسرائيلي"

أخبار العالم العربي

عريقات: الهدف من التطبيع خلق
AFP ABBAS MOMANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqu6

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الولايات المتحدة تهدف إلى خلق "ناتو عربي إسرائيلي" من خلال اتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن عريقات قوله، إن الهدف هو "خلق ناتو عربي إسرائيلي في المنطقة من أجل السلام مقابل الحماية، وليس كما قيل السلام مقابل السلام".

إقرأ المزيد
توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض
توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض

وأشار عريقات إلى أن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من أراد خلق "ناتو عربي إسرائيلي"، لافتا إلى أن ذلك "خطير جدا" لأن "منظومة الأمن العربي ستعتمد على إسرائيل كنقطة ارتكاز لحمايتها".

وأضاف أن هذا الأمر "غير معقول"، مشيرا إلى أن " إسرائيل كانت تاريخيا تنحاز إلى جانب أي دولة غير عربية تحارب دولة عربية".

المصدر: "فلسطين اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا