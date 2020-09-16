عريقات: الهدف من التطبيع خلق "ناتو عربي إسرائيلي"

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الولايات المتحدة تهدف إلى خلق "ناتو عربي إسرائيلي" من خلال اتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن عريقات قوله، إن الهدف هو "خلق ناتو عربي إسرائيلي في المنطقة من أجل السلام مقابل الحماية، وليس كما قيل السلام مقابل السلام".

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وأشار عريقات إلى أن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من أراد خلق "ناتو عربي إسرائيلي"، لافتا إلى أن ذلك "خطير جدا" لأن "منظومة الأمن العربي ستعتمد على إسرائيل كنقطة ارتكاز لحمايتها".

وأضاف أن هذا الأمر "غير معقول"، مشيرا إلى أن " إسرائيل كانت تاريخيا تنحاز إلى جانب أي دولة غير عربية تحارب دولة عربية".

المصدر: "فلسطين اليوم"