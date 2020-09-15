العضايلة يستعين بابن سينا للتعريف بكيفية هزيمة فيروس كورونا ـ فيديو

شارك وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عبر حاسبه على موقع "تويتر" مقطعا مصورا من فيلم روسي قديم، يبين نصائح ابن سينا لتفادي العدوى.

وعلق العضايلة: "في تراثنا العربي والإسلامي أمثلة كثيرة على مواجهة الأوبئة بالوقاية والمسؤولية".

وأضاف: "مهما تقدم الزمن، تبقى أساسيات الوقاية ثابتة.. التباعد، الحماية، التعقيم".

وتابع: "علينا جميعا الالتزام حماية لمجتمعنا من خطورة كورونا".

في تراثنا العربي والإسلامي أمثلة كثيرة على مواجهة الأوبئة بالوقاية والمسؤولية. مهما تقدم الزمن تبقى أساسيات الوقاية ثابتة: التباعد، الحماية، التعقيم. علينا جميعا الالتزام حماية لمجتمعنا من خطورة كورونا. أشارككم مجددا مقاطع من فيلم روسي قديم عن نصائح العلامة ابن سينا لتفادي العدوى pic.twitter.com/XyxI8Flgyv — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) September 15, 2020

المصدر: "وكالات"