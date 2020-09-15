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العضايلة يستعين بابن سينا للتعريف بكيفية هزيمة فيروس كورونا ـ فيديو

أخبار العالم العربي

العضايلة يستعين بابن سينا للتعريف بكيفية هزيمة فيروس كورونا ـ فيديو
Reuters
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة
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شارك وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عبر حاسبه على موقع "تويتر" مقطعا مصورا من فيلم روسي قديم، يبين نصائح ابن سينا لتفادي العدوى.

وعلق العضايلة: "في تراثنا العربي والإسلامي أمثلة كثيرة على مواجهة الأوبئة بالوقاية والمسؤولية".

وأضاف: "مهما تقدم الزمن، تبقى أساسيات الوقاية ثابتة.. التباعد، الحماية، التعقيم".

وتابع: "علينا جميعا الالتزام حماية لمجتمعنا من خطورة كورونا".

المصدر: "وكالات"

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