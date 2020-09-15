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حماس عن اتفاقات البحرين والإمارات مع إسرئيل: لا تساوي الحبر الذي كتبت به

أخبار العالم العربي

حماس عن اتفاقات البحرين والإمارات مع إسرئيل: لا تساوي الحبر الذي كتبت به
Reuters SUHAIB SALEM
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علقت حركة "حماس" الفلسطينية على توقيع الإمارات والبحرين على التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن الاتفاقات المبرمة لن يكون لها أي تأثير على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله.

وكتب الناطق الإعلامي باسم الحركة حازم قاسم على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "هذه الاتفاقات التطبيعية بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وأضاف: "شعبنا بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن".

وجرت مراسم توقيع الاتفاقات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT

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