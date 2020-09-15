عراقيون ينقلون موتاهم من مقبرة كوفيد-19 بالنجف

ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن بعض عوائل المتوفين بفيروس كورونا بدؤوا بنقل موتاهم من مقبرة مخصصة، إلى المقبرة القديمة في مدينة النجف وسط العراق.

وبعد تفشي الجائحة في العراق رفضت بعض العشائر والمرجعيات الدينية في مناطق مختلفة بالبلاد دفن ضحايا فيروس كورونا في مقابر محلية خشية أن تكون الجثث ناقلة للعدوى.

ووري الثرى في المقبرة الجديدة بالنجف حتى الآن زهاء أربعة آلاف جثمان لضحايا مرض كوفيد-19 ينتمون لطوائف دينية مختلفة بالبلاد.

وفي الأشهر الأولى، كانت عمليات الدفن تتم غالبا في منتصف الليل دون أن يسمح سوى لفرد واحد فقط من عائلة الضحية بالحضور وشعر كثيرون من أقارب ضحايا كوفيد-19 أنهم لم يتمكنوا من توديع موتاهم بشكل لائق.

وينتقد رشيد الحسيني، وكيل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، من ينبشون القبور وينقلون الرفات.

وقال إن موقف الفقه هو لا يجوز نبش قبر المسلم وهذه مسألة واضحة "في مواقعهم وفي كتبهم".

وبعد صدور إرشادات من منظمة الصحة العالمية بأن خطر الإصابة بعد الوفاة يبدو منخفضا، أصدرت السلطات الصحية العراقية الأسبوع الماضي بيانا تسمح فيه للعائلات بإعادة دفن جثث المتوفين بشروط معينة.

المصدر: رويترز