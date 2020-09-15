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أكار يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أخبار العالم العربي

أكار يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
twitter.com/maiteegahmed
لقاء بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم، وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق والسلام والاستقرار في ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية أن الاجتماع شهد تبادلا لوجهات نظر الطرفين حول آخر التطورات في ليبيا، فيما أكد أكار أن تركيا ستواصل تقديم مساعدتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لحكومة الوفاق.

وأمس الاثنين، استقبل وزير الدفاع التركي قائد القوات البحرية الليبية عبد الحكيم أبو حولية في مقر الوزارة بأنقرة.

المصدر: الأناضول 

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