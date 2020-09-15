أكار يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم، وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق والسلام والاستقرار في ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية أن الاجتماع شهد تبادلا لوجهات نظر الطرفين حول آخر التطورات في ليبيا، فيما أكد أكار أن تركيا ستواصل تقديم مساعدتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لحكومة الوفاق.

وأمس الاثنين، استقبل وزير الدفاع التركي قائد القوات البحرية الليبية عبد الحكيم أبو حولية في مقر الوزارة بأنقرة.

في زيارة رسمية للعاصمة التركية #أنقرة اجتمعنا مع وزير الدفاع السيد " خلوصي آكار " حول الدفع بالامن والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين pic.twitter.com/7DYseFW4QB — أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) September 15, 2020

المصدر: الأناضول