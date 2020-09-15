غريفيث لطرفي الأزمة اليمنية: اختاروا السلام

أكد المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، أنه أرسل مسودة محدثة للإعلان المشترك إلى طرفي الأزمة في اليمن.

وأشار غريفيث في تغريدة على "تويتر"، إلى أن "المسودة المحدثة، والتي أرسلها الأسبوع الماضي، تعكس وتوازن تعليقاتهم وتشمل مداخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام".

غريفيث لـ #مجلس_الأمن:"أرسلت للطرفين مسودةمحدثة للإعلان المشترك الأسبوع الماضي تعكس وتوازن تعليقاتهم وتشمل مدخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام. إن مناشدتي للأطراف بسيطة:اختاروا السلام. أنهوا هذا النزاع. اعملوا معنا بشكل عاجل على #الإعلان_المشترك" — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 15, 2020

وقال: "مناشدتي للأطراف بسيطة.. اختاروا السلام. انهوا هذا النزاع.. اعملوا معنا بشكل عاجل على الإعلان المشترك".

غريفيث لـ #مجلس_الأمن: "من المقرر التقاء الأطراف، هذا الأسبوع في #سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين برعاية مشتركة من مكتبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وآمل أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل تهديد #كوفيد_19 في أماكن الاحتجاز." — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 15, 2020

يشار إلى أن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين سيتوجهان إلى سويسرا غدا الأربعاء لاستئناف المباحثات حول ملف الأسرى لدى الطرفين، والتي ستنطلق الخميس المقبل.

المصدر: "المشهد اليمني"