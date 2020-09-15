الطيران السعودية تسير أولى رحلاتها إلى الخارج

أعلنت هيئة الطيران السعودي، انطلاق أولى رحلاتها الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة بناء على صدور الموافقات، وحسب التوجيهات بشأن مستجدات كورونا في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

بيان صحفي بشأن السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة عبر المطارات السعودية الدولية pic.twitter.com/U7g5Kr0ZZE — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) September 15, 2020



وأشارت الهيئة إلى أن "الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار".

وأضافت: "كذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة 3 أيام شريطة وجود نتيجة فحص(PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الهيئة، أنها "ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة".

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الدولية قبل 30 يوما من 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك، وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

المصدر: "واس"