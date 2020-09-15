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كمامة خاصة بضيوف اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل - صور

أخبار العالم العربي

كمامة خاصة بضيوف اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل - صور
twitter.com
التحضيرات لتوقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في الولايات المتحدة
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نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة أظهر فيها الكمامة الرسمية التي وزعت على المشاركين خلال توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

وكتب جندلمان: "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".

وقال في فيديو عبر "تويتر": "الأجواء هنا سعيدة، وبعد قليل سيتم التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين".

وأضاف: "نحن نفتح صفحة جديدة وحقبة جديدة في تاريخ المنطقة في السعي إلى الأمان والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

وتابع: "المراسم ستكون خالدة وهي لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية والإسرائيلية".

المصدر: "تويتر عوفير جندلمان"

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