كمامة خاصة بضيوف اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل - صور

نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة أظهر فيها الكمامة الرسمية التي وزعت على المشاركين خلال توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

وكتب جندلمان: "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".

هذه هي الكمامة الرسمية التي وزعت لضيوف مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين التي ستعقد اليوم في البيت الأبيض. #معاهدة_السلامpic.twitter.com/S5XPNcVvpx — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

وقال في فيديو عبر "تويتر": "الأجواء هنا سعيدة، وبعد قليل سيتم التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين".

وأضاف: "نحن نفتح صفحة جديدة وحقبة جديدة في تاريخ المنطقة في السعي إلى الأمان والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

وتابع: "المراسم ستكون خالدة وهي لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية والإسرائيلية".

رسالتي من البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين. خليكم معي. pic.twitter.com/DEDqK3jmOg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

المصدر: "تويتر عوفير جندلمان"