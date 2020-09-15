حذف فيديو لطبيب سعودي أعلن عن اكتشاف "دواء عجيب" لفيروس كورونا بعد ساعتين من تعليق أمير سعودي

حذف رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، فيديو نشره للطبيب السعودي يوسف البلوي عن اكتشاف "دواء عجيب" لفيروس كورونا.

لذلك قلت لا أشكك في علمه ودعوت له بالتوفيق وأن يجزيه الله خيرًا.. نتمنى ثبوت فعالية هذا الدواء واعتماده من الجهات المسؤولة لأن هذا أمر فيه خير للبشرية وسيكون إنجازًا يدعو للفخر https://t.co/WaQiGaMf4H — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 15, 2020

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وقام المصيبيح بحذف الفيديو بعد ساعتين من تعليق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والذي قال فيه أنه لا يشكك في الطبيب السعودي.

وأوضح الأمير السعودي في تغريده له: "قلت لا أشكك في علمه ودعوت له بالتوفيق وأن يجزيه الله خيرا.. نتمنى ثبوت فعالية هذا الدواء واعتماده من الجهات المسؤولة لأن هذا أمر فيه خير للبشرية وسيكون إنجازا يدعو للفخر".

وكان الطبيب السعودي يوسف البلوي قد قال في مقطع فيديو نشره رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح والذي قام بحذفه لاحقا، إنه تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وأضاف أنه تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج.

المصدر: RT