أمير سعودي يعلق على اكتشاف طبيب سعودي "دواء عجيبا" ضد كورونا

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على اكتشاف الطبيب السعودي يوسف البلوي، دواء فعالا وصفه بـ"العجيب"، يكافح فيروس كورونا.

لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرًا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدًا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدًا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أنّ الدواء جُرّب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيًا رسميًا https://t.co/u9JMQSud64 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 15, 2020

وقال الأمير السعودي في تغريده عبر "تويتر": "لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أن الدواء جرب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيا رسميا".

وكان البلوي قد قال في مقطع فيديو نشره رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح والذي قام بحذفه لاحقا، إنه تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وأضاف أنه تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج.

المصدر: RT