مباحثات مصرية يونانية موسعة على مستوى وزيري الخارجية

بدأت جلسة المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية المصري ‎سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، لتبادل الرؤى بخصوص التطورات الإقليمية.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مستهل زيارة شكرى لأثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أنه من المقرر أيضا مشاركة شكري في الدورة الـ24 لمؤتمر الطاولة المستديرة الذي تنظمه مجموعة "الإيكونوميست" ويتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية