مرشح مصر يتصدر قائمة المنتخبين لعضوية المجلس الاجتماعي الاقتصادي للأمم المتحدة

قالت وزارة الشؤون الخارجية المصرية، إن مرشح مصر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة محمد عز الدين قد فاز بالعضوية في هذه الهيئة بأكبر عدد من الأصوات.

وتصدر عز الدين قائمة المنتخبين بحصوله على 49 صوتا من إجمالي 54 خلال انتخابات تجديد المجلس التي جرت خلال أولى جلسات الدورة الجديدة لهذه الهيئة في نيويورك أمس الاثنين.

وسبق لمحمد عز الدين أن تولى عضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدة دورات وأعيد انتخابه للدورة الجديدة 2020/2021.

وفي تعليق له على الحدث، قال محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن انتخاب محمد عز الدين عضوا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة تحقق بفضل حملة انتخابية قادتها وزارة الخارجية المصرية لفائدة المرشح المصري الذي أشاد بكفاءته وخبرته في المجال الدبلوماسي.

المصدر: وسائل إعلام