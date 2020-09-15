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وزيرة الداخلية الإيطالية إلى الجزائر

أخبار العالم العربي

وزيرة الداخلية الإيطالية إلى الجزائر
Reuters
وسط مدينة الجزائر.
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تزور وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الجزائر اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيرها كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها، أن المباحثات التي ستجريها الوزيرة لوتشانا لامورجيزي في العاصمة الجزائرية ستتناول قضايا الهجرة والأمن بين البلدين. من بينها إحياء التعاون والشراكة في الشؤون الداخلية والأمن، بما فيها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر، بالإضافة إلى بحث إمكانية تحقيق تعاون أكثر كثافة بين قوات الشرطة ورجال الإطفاء في البلدين.

وزيرة الداخلية الإيطالية إلى الجزائروزيرا الداخلية في الجزائر وإيطاليا كمال بلجود ولوتشانا لامورجيزي. وكالة: آكي الإيطالية.

وتحدثت وزارة الداخلية الإيطالية في البيان عن "الحاجة إلى إقامة حوار، على أسس استراتيجية متجددة مع الجزائر(...)، حول تدفقات الهجرة غير النظامية، والتي تؤثر بشكل خاص على مقاطعة سردينيا".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة سردينيا، كغيرها من السواحل الجنوبية الإيطالية تتدفق عليها قوارب المهاجرين غير النظاميين منذ سنوات، من بينهم جزائريون، مما يطرح عليها العديد من التحديات في إدارة هذه المسألة.

 

المصدر: وكالة آكي الإيطالية.

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